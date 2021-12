Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen Körperverletzung, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Am Dienstagmittag kam es gegen 12:20 Uhr in einer Filiale eines Discounters in der Lützowerstraße zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern. Ein noch Unbekannter soll sich geweigert haben, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Er soll hierbei mit seinem Gesicht einem 73-Jährigen sehr nahe gekommen sein und ihm ins Gesicht gespuckt haben. Der Mann wird als etwa 175 Zentimeter groß, mit einer muskulösen, kräftigen Statur beschrieben. Er soll ein rundes Gesicht und dunkelblonde Haare gehabt haben. Bekleidet soll er mit einem dunkelblauen Arbeitsanzug gewesen sein. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07222 761-0 entgegen.

