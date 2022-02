Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung beim Jugendzentrum in Schortens

Schortens (ots)

In der Zeit von Freitag bis Sonntag wurde ein Oberlicht am Jugendzentrum in Schortens in der Straße Alter Brauerweg beschädigt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 984930 in Verbindung zu setzten.

