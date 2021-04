Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Bagger brennt

In einem Schotterwerk geriet am Donnerstag ein Bagger in Böhmenkirch in Flammen.

Ulm (ots)

Ein Zeuge meldete gegen 9 Uhr den Brand. Ein Bagger geriet in einem Schotterwerk in Flammen. Die Feuerwehr rückte an und löschte das brennende Fahrzeug. Ersten Erkenntnisse dürfte ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer gewesen sein. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.

