Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit Flucht in Varel

Varel (ots)

Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Jaderberger Straße in Höhe Hausnummer 6 parkender Pkw VW Passat aus dem Zulassungsbezirk Brake unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell