Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Fußgänger angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Bereich der Speyerer Straße zu einem Verkehrsunfall wobei ein Fußgänger verletzt wurde - der Unfallverursacher flüchtete. Der bislang unbekannte Autofahrer fuhr gegen 20:30 Uhr auf der Speyerer Straße, wobei er auf Höhe der Meerwiesenstraße nach links - wieder auf die Speyerer Straße - abbog. Bei dem Wendemanöver stieß der unbekannte Pkw-Fahrer mit einem 69-jährigen Fußgänger zusammen der verletzt wurde. Ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen, flüchtete der Autofahrer. Der verletzte Fußgänger kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter 0621 174-4111 an die Beamten zu wenden.

