Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Drei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Gobel-von-Drechen-Straße/Opsener Straße am Mittwoch, 5. Januar gegen 13.45 Uhr schwer verletzt. Ein 38-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes die Gobel-von-Drechen-Straße in südlicher Richtung. Eine 39-Jährige befuhr mit ihrem Opel Zafira die Opsener Straße in östlicher Richtung und stieß mit dem Mercedes im Kreuzungsbereich zusammen. Der Opel wurde durch den Zusammenstoß in einen Zaun geschleudert. Der Mercedes-Fahrer und die Zafira-Fahrerin sowie ein 5-jähriger Junge als Mitfahrer im Zafira wurden mit Krankenwagen in Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär behandelt werden. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme bis 15 Uhr komplett gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell