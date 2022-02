Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nach tödlichem Fahrradsturz auf Wangerooge vom 04.02.22 - weitere Zeugen gesucht!

Wangerooge (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Freitag, 04.02.22, gegen 10.00 h, auf der Insel Wangerooge zu einem Unfall mit tödlichem Ausgang: Ein 90-jähriger Mann befuhr mit einem Pedelec die Charlottenstraße in Richtung Westen. Nachdem er an einer Gruppe von Fußgängern vorbeigefahren war, verlor der Mann die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Der Mann wurde nach einer ärztlichen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus auf dem Festland geflogen und stationär aufgenommen. Im Krankenhaus verstarb der Mann an den Folgen der Kopfverletzung. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei bittet weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können bzw. das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich mit der Dienststelle auf Wangerooge unter der Telefonnummer 04469/946900, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell