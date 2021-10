Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Keller

Bocholt (ots)

Ein Dieb hat im Kellergeschoss eines Wohnhauses in Bocholt Beute gemacht. Das Geschehen spielte sich in der Nacht zum Mittwoch ab: Aus einem der Kellerräume des Hauses an der Karolingerstraße entwendete der Unbekannte einen Winkelschleifer. Bei einem anderen Kellerraum gelang es dem Täter nicht, diesen aufzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell