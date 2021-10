Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruchsversuch misslingt

Gronau (ots)

Stand gehalten hat eine Eingangstür zu einem Büro in Gronau-Epe in der Nacht zum Mittwoch. Unbekannte hatten versucht, sich gewaltsam Zugang in das Gebäude am Hindenburgring zu verschaffen. Das Unterfangen misslang. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

