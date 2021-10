Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohncontainer

Karlsruhe-Hagsfeld (ots)

Zu einem Einbruch in einen Wohncontainer im Gewann "Lachäcker" in Karlsruhe-Hagsfeld, der am Dienstag zwischen 12.30 Uhr und 14.40 Uhr verübt wurde, sucht die Kriminalpolizei Zeugen.

An der Rückseite des Containers war ein Fenster aufgehebelt worden. Anschließend stahlen unbekannte Täter hochwertigen Schmuck und Uhren.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird um Meldung beim Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 gebeten.

Ralf Minet, Pressestelle

