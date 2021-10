Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Randalierer am ZAK

Heek (ots)

Angebrannte Holzfassaden und beschädigte Bewegungsmelder haben Unbekannte an dem Jugendtreff "ZAK" in Heek hinterlassen. Mutmaßlich einen Brandsatz hatten die Täter gegen das Gebäude geworfen. Glassplitter und ein angebranntes Stück Stoff lassen den Schluss zu. Auch an anderen Stellen waren Rußanhaftungen zu sehen. Zu den Geschehen kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Auch wird ein Zusammenhang vergangener Taten geprüft. Bereits Ende September hatten, wie berichtet, Unbekannte einen Brandsatz in Nienborg geworfen. Schaden entstand nicht. Zeugen hatten eine drei- bis vierköpfige Gruppe dabei beobachtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken unter Tel. (02861) 9000.

Link zur Pressemeldung zur Tat vom 30.09.2021: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5035146

