POL-DN: Versammlungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

In Zusammenhang mit dem Pandemiegeschehen kam es analog zu den Versammlungen der vergangenen Wochen (siehe Pressemeldungen der Kreispolizeibehörde Düren) auch am gestrigen Montag zu insgesamt vier Versammlungen in Jülich und Düren.

Zwischen 17:45 Uhr und 18:50 Uhr fanden in Jülich zwei Versammlungen statt. Etwa 95 Teilnehmer fanden sich unter dem Thema "Jülich solidarisch" zusammen, sie unterstützen die Coronamaßnahmen und deren Einhaltung. Zeitgleich versammelten sich etwa 100 Personen, um "für eine freie Impfentscheidung und vollständige Wiederherstellung unserer Grundrechte und gegen jegliche Form von Extremismus und Totalitarismus" zu demonstrieren. Beide Gruppen zogen friedlich durch die Jülicher Innenstadt und lösten sich gegen 18:50 Uhr auf.

In Düren fanden sich gegen 18:15 Uhr circa 15 Personen zu einer angemeldeten Demonstration "gegen rechtsoffene Strukturen innerhalb Querdenker Düren" und somit gegen die Gegner der Coronaschutzmaßnahmen zusammen.

Gegen 18:50 Uhr schlossen sich vor dem Rathaus ca. 100 Personen aus unterschiedlichen Richtungen zusammen, die dann - mit weiterem Teilnehmerzulauf - gegen 19:00 Uhr zu einem Spaziergang durch die Dürener Innenstadt aufbrachen. Gegen 20:10 Uhr endete der Aufzug wieder vorm Rathaus. Insgesamt nahmen etwa 370 Personen an der Versammlung teil. Auch in Düren kam es zu keiner Zeit zu Auseinandersetzungen. Wegen der Nichtanmeldung einer Versammlung wurde durch die Polizei Düren eine Strafanzeige gefertigt.

