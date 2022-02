Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger angefahren

Düren (ots)

Ein Fußgänger wurde am Montagvormittag von einem Pkw angefahren und leicht verletzt.

Der 70 Jahre alte Mann aus Düren war gegen 11:10 Uhr auf der Hohenzollernstraße zu Fuß unterwegs. In Höhe des dortigen Supermarktes überquerte er die Fahrbahn in Richtung Supermarkt. Genau in diesem Moment bog eine 59 Jahre alte Frau aus Kreuzau mit ihrem Pkw vom Parkplatz des Supermarktes nach rechts auf die Hohenzollernstraße ab. Hierbei übersah sie nach eigenen Angaben den querenden Fußgänger. In der Fahrbahnmitte kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Senior. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt.

