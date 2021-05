Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 66-jähriger Pedelecfahrer nach Sturz leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20. Mai) wurde ein Pedelecfahrer aus Hamm bei einem Verkehrsunfall in Bockum-Hövel leicht verletzt. Der 66-Jährige befuhr gegen 17 Uhr die Ulanenstraße in Richtung stadtauswärts. Gleichzeitig bewegte ein 54-Jähriger, ebenfalls aus Hamm, seinen Ford rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn. Danach blieb er kurz entgegengesetzt zur Fahrtrichtung stehen. Als er anfuhr, bremste der entgegen kommende Pedelecfahrer stark ab und fiel hin, ohne dass es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Er wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, aus dem er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Es entstand geringer Sachschaden.(es)

