Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Pelkum (ots)

Zwei Autofahrer wurden am Mittwochnachmittag (19. Mai) bei einem Auffahrunfall auf der Kamener Straße leicht verletzt. Gegen 16.50 Uhr war es in Höhe der Einmündung zur Wielandstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts aufgrund eines verkehrsbedingten Rückstaus zum Zusammenstoß eines 18-jährigen Mazdafahrers aus Kamen mit dem Volkswagen eines aus Hamm stammenden, 29-Jährigen gekommen. Anschließend wurde der Jetta auf den Toyota einer verkehrsbedingt haltenden, 57-jährigen Hammenserin geschoben. Bei dem Zusammenstoß wurden der 29-Jährige sowie die 57-Jährige leicht verletzt. Sie beabsichtigten, sich selbständig in ärztliche Behandlung zu begeben. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell