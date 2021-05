Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Mittwochnachmittag (19. Mai) wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Lipperandstraße insgesamt drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Ein 32-jähriger Passatfahrer aus Hamm befuhr gegen 17.45 Uhr die Lipperandstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts, als es in Höhe der Einmündung zur Oberholsener Straße zum Zusammenstoß mit dem Seat Tarraco eines 41-Jährigen aus Altenbeken kam. Dieser hatte zuvor die Lipperandstraße in Richtung Werne befahren und beabsichtigte, nach links in die Oberholsener Straße abzubiegen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Passat gegen einen, im Einmündungsbereich der Oberholsener Straße verkehrsbedingt wartenden Polo eines 37-Jährigen aus Ahlen geschleudert. Der Seatfahrer sowie der Fahrer des Passats wurden in Hammer Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär verblieben. Sämtliche Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Lipperandstraße zwischen der Römerstraße und der Oberholsener Straße bis etwa 20 Uhr voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 28000 Euro beziffert. (es)

