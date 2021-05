Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Messerangriff auf 15-Jährigen endet glimpflich - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Am frühen Donnerstagabend (20 Mai) kam es auf dem Westenfriedhof zu einer Auseinandersetzung mehrerer, offenbar minderjähriger Personen. Hierbei erlitt ein 15-Jähriger aus Hamm Stichverletzungen. Das Tatgeschehen spielte sich gegen 19 Uhr an einem zentral gelegenen Brunnen ab. Anschließend flüchteten mehrere junge Männer in unterschiedliche Richtungen vom Friedhof. Der verletzte Teenager wurde einem Hammer Krankenhaus zugeführt, von wo er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Vier Jugendliche wurden im Anschluß an Personalienfeststellungen auf der Polizeiwache Mitte ebenfalls wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Tatgeschehen konnte bislang nicht eindeutig rekonstruiert werden. Entsprechende Zeugenhinweise sind erwünscht und werden von der Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen genommen. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell