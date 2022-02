Polizei Düren

POL-DN: Neun Gullideckel in Ellen entwendet

Niederzier (ots)

Am Montagmorgen fiel auf, dass insgesamt neun Kanalabdeckungen in verschiedenen Straßen in Ellen geklaut wurden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 08:10 Uhr erreichte die Polizei die erste Meldung über eine Gefahrenstelle im Streffenweg in Ellen. Unbekannte hatten die Gitterabdeckung eines Abwasserkanals entfernt. Im Folgenden stelle sich heraus, dass insgesamt gleich neun Gullideckel in Ellen geklaut wurden:

- 4x im Streffenweg - 1x in der Burgstraße - 1x in der Bachems Gasse - 1x in der Morschenicher Straße - 2x in der St.-Thomas Straße

Hier handelt es sich nicht nur um einen Diebstahl, sondern auch einen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Gefahrenstellen wurden durch die Gemeinde Niederzier abgesichert. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib der Gullideckel machen können, sich unter der Nummer 02421 949-6425 zu melden.

