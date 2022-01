Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 17.01.2022, zwischen ca. 15.30 und 18.30 Uhr sind bislang unbekannter Täter in ein Zweifamilienhaus an der Landsbergstraße in Stadthagen eingebrochen und haben Bargeld entwendet. Die Geschädigte war zur Tatzeit nicht zu Hause.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten Unbekannte das Grundstück, nahmen von diesem eine aufgefundene Leiter als Einstiegshilfe und hebelten ein Schlafzimmerfenster im Erdgeschoss auf. Hier durchsuchten sie das Zimmer und entwendeten Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie zurück durch das Fenster in unbekannte Richtung.

Wer hat zum o.g. Zeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Polizei Stadthagen bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese telefonisch unter (05721) 400 40 entgegen.

