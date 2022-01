Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Ahnsen (ots)

(ma)

An der ampelgesteuerten Kreuzung Krainhäger Straße/Obernkirchener Straße in Ahnsen ist es gestern zwischen zwei beteiligten Pkw zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 18.10 Uhr beabsichtigte ein 23jähriger Bückeburger mit seinem Pkw Toyota die Kreuzung aus Richtung Krainhäger Straße kommend geradeaus in Richtung Winternstraße zu befahren.

Ein aus der Winternstraße kommender linksabbiegender Pkw Opel eines 20jährigen Fahrzeugführers aus Bad Eilsen, der in die Obernkirchener Straße einbiegen wollte, kollidierte mit dem Pkw Toyota im Kreuzungsbereich.

Zum Unfallhergang machten die unverletzten Beteiligten gegensätzliche Angaben.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur genauen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

