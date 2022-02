Polizei Düren

POL-DN: Räuberischer Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft

Düren (ots)

Am Montagabend rastete eine bisher unbekannter Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Zehnthofstraße aus und verletzte einen Mitarbeiter.

Der Unbekannte hielt sich gegen 18:30 Uhr in dem Geschäft auf. Der 39 Jahre alte Mitarbeiter des Geschäfts beobachtete den Mann im Ausgangsbereich und sprach ihn dort an. Der Unbekannte reagierte aggressiv und brüllte den 39-Jährigen an. Als dieser sich die mitgeführte Tüte des Unbekannten zeigen ließ, entdeckte er darin einige Dosen. Plötzlich griff der Dieb den 39 Jahre alten Mitarbeiter an. Als der 39-jährige Angestellte versuchte, den Unbekannten festzuhalten, biss dieser zu. Aufgrund der Schmerzen in der Hand ließ der 39-Jährige los und der Unbekannte konnte flüchten.

Der unbekannte Dieb wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 - 30 Jahre alt, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Kapuzenpullover und weiß/schwarzen Schuhen, schwarzes, schulterlanges Haar

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell