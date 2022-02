Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl aus Pkw

Jülich (ots)

Gleich zweimal schlugen Diebe am Samstagnachmittag auf dem Wanderparkplatz 22 der Sophienhöhe zu.

In der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16:50 Uhr gingen bislang unbekannte Täter zwei geparkte Fahrzeuge an, in beiden Fällen schlugen sie die Seitenscheibe ein. Im ersten Fall erbeuteten die Unbekannten die Handtasche einer 50 Jahre alten Frau aus Viersen, im zweiten Fall gelangten die Diebe an die Tasche einer 36- Jährigen Wanderin aus Titz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell