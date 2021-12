Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten vereiteln Fluchtversuch

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Eine Roller-Fahrerin geriet am Freitag, 17.12.2021, ins Visier von Streifenpolizisten. Ein Fluchtversuch der Angetrunkenen mit dem gestohlenen Roller samt entwendetem Kennzeichen scheiterte.

Streifenbeamten fiel auf der Teutoburger Straße aufgrund einer Schlangenlinienfahrt gegen 22:25 Uhr ein Kleinkraftrad auf. Sie folgten dem mit zwei Personen besetzten Roller über die Oelmühlenstraße in die Eduard-Windthorst-Straße und gaben der Fahrerin Anhaltezeichen. Die Aprilia-Fahrerin passierte bei erkennen der Polizei einen mit Verkehrspollern versehenen Weg, fuhr in den anliegenden Park und versuchte sich so der drohenden Verkehrskontrolle zu entziehen. Die Polizisten bremsten den Streifenwagen ab, sprangen aus dem Fahrzeug und verfolgten den Roller zu Fuß. Einem Beamten gelang es, das Zweirad einzuholen und zu stoppen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Versicherungskennzeichen nicht zu der Aprilia gehörte und dass sowohl das Kennzeichen als auch der Roller in der Vergangenheit gestohlen worden waren.

Die jugendliche Fahrerin aus Bielefeld gestand, aus diesem Grund auch geflüchtet zu sein. Zudem gab sie zu, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und vor der Fahrt Alkohol sowie Marihuana konsumiert zu haben.

Strafverfahren wegen Diebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr sind eingeleitet.

