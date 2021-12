Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb greift zum Schraubendreher

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Hillegossen - Ein ertappter Ladendieb wollte sich am Samstag, 18.12.2021, nicht von seinen gestohlenen Zigaretten und Süßigkeiten trennen und bedrohte in Hillegossen den Leiter eines Discountmarkts mit einem Schraubendreher.

Gegen 16:10 Uhr bat eine Kassiererin des Geschäfts an der Oerlinghauser Straße und in Nähe des Kreisverkehrs der Detmolder Straße einen Kunden, seinen gefüllten Rucksack zu öffnen. Der Mann hatte einige Artikel auf das Kassenband gelegt, allerdings befanden sich in seinem Rucksack drei Zigarettenschachteln, zwei Packungen Schokoladenriegel und eine Packung Pralinen, die er offensichtlich nicht bezahlen wollte.

Als der Marktleiter zur Unterstützung der Kassiererin erschien, entwickelte sich ein Streitgespräch mit dem vermeintlichen Kunden, wobei sich der Mann schließlich Richtung Ausgang begab. Um den folgenden Angestellten auf dem Parkplatz auf Distanz zu halten, vollzog der Ladendieb einige Schläge in der Luft. Weil er zudem einen Schraubendreher aus seinem Rucksack hervorholte und auf den Marktleiter zuging, brach dieser seine Verfolgung ab.

Bei der Erstattung der Anzeige zu dem räuberischen Ladendiebstahl, erkannte der Marktleiter den verdächtigen Ladendieb vor dem Markt. Der 41-jährige Staatsbürger aus der Republik Kosovo verhielt sich auch gegenüber den Streifenbeamten aggressiv und wurde vorläufig festgenommen. Nachdem die Personalien des polizeibekannten Mannes ermittelt waren, durfte er das Polizeipräsidium wieder entlassen.

