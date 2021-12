Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Einbruch PKW gestohlen - Täter festgenommen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt-

Am Mittwochmorgen, den 18.12.2021, fiel an der Bodelschwinghstraße ein beschädigter PKW mit zwei betrunkenen Insassen auf. Polizisten stellten das gestohlene Fahrzeug sicher und nahmen die Einbrecher und PKW-Diebe fest.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Täter in der Dunlopstraße in eine Werkstatt ein. In dem Gebäude stiegen die Einbrecher in einen PKW Renault, fuhren damit gegen das verschlossene Rolltor, durchbrachen dieses und flüchteten mit dem erbeuteten Fahrzeug. Mitarbeiter der Firma meldeten den Einbruch Mittwochmorgen gegen 09:20 Uhr der Polizei.

Gegen 10:35 Uhr riefen Zeugen die Polizei, um einen beschädigten Renault in einem Waldweg, der von der Bodelschwinghstraße abzweigt, zu melden. Bei Eintreffen des Streifenwagens stellten die Beamten einen überfahrenen Straßenpoller und den dahinterstehenden Renault Trafic mit einem laufenden Motor fest. In dem Fahrzeug saßen zwei Bielefelder, ein 42-Jähriger auf dem Fahrer- und ein 58-Jähriger auf dem Beifahrersitz. In dem Wagen erkannten die Polizisten diverse geleerte und teilweise noch gefüllte Bierflaschen. Der Fahrer gab in der Befragung zu, den PKW bei einem Einbruch in einer Werkstatt gestohlen und den Unfall mit dem Straßenpoller verursacht zu haben sowie keinen Führerschein zu besitzen. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Die Überprüfung bestätigte, dass es sich bei dem beschädigten Renault um den bei dem Einbruch in der Dunlopstraße entwendeten Wagen handelt.

Die Polizeibeamten nahmen die zwei Bielefelder vorläufig fest. Eine Ärztin entnahm dem Fahrer auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Kriminalbeamte führten den polizeibekannten 42-jährigen Haupttäter am 19.12.2021 dem Richter vor, der Haftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell