Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter entreißt Opfer die Handtasche

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche-

In den frühen Stunden des Sonntag, 19.12.2021, brachte ein Duo gewaltsam die Handtasche eines Bielefelders in ihren Besitz. Ihnen gelang die Flucht.

Ein Bielefelder fuhr gegen 00:35 Uhr mit seinem PKW auf einen an der Straße Hohes Feld gelegenen Garagenhof. Dabei fielen ihm zwei junge Männer auf, die neben einer Garage standen. Der Bielefelder parkte seinen PKW und ging in Richtung der Häuserblöcke 47/ 49. Er befand sich etwa 150 Meter von den Garagen entfernt, als er bemerkte, dass das Duo ihm folgte. Unvermittelt griff einer der Verfolger die Handtasche des Bielefelders, die er unter dem Arm geklemmt trug, und zog kräftig daran. Durch die Gewaltanwendung riss die um den Arm gebundene Schlaufe und das Opfer sowie der Täter verloren das Gleichgewicht. Das Opfer stolperte und stieß mit dem Kopf gegen einen geparkten Wagen. Der Täter stürzte, stand zügig wieder auf, rannte mit seiner Beute in Richtung Hausnummer 55 und bog hinter dem Häuserblock ab, so dass er nicht mehr zu sehen war. Zu der Fluchtrichtung des Mittäters konnte das Opfer keine Angaben machen.

Der Bielefelder beschrieb das südosteuropäisch/ vorderasiatisch aussehende Duo als 18 bis 22 Jahre alt. Der Haupttäter war dicklich, trug eine rote Wollmütze und eine Kapuze.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell