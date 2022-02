Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht!

Linnich (ots)

Am Freitagmorgen kam es im Bendenweg in Linnich zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 16-Jähriger verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der 16 Jahre alte Jugendliche war gegen 07:30 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Bendenweg, aus Richtung Ortsmitte kommend, in Fahrtrichtung Wendehammer unterwegs. Nach eigenen Angaben fuhr plötzlich von rechts ein Pkw vom Parkplatz des Hallenbades auf die Fahrbahn, um von dort nach links in Richtung Ortsmitte abzubiegen. Der 16-Jährige musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß dem Auto zu verhindern. Durch diesen Vorgang stürzte er mit seinem Motorrad und verletzte sich leicht. Der Pkw, an dessen Steuer nach Angaben des Jugendlichen eine Frau gesessen hat, fuhr anschließend langsam an ihm vorbei, hielt jedoch nicht an. Die Fahrzeugführerin beschrieb der 16-Jährige aus Linnich als 35-45 Jahre alt, mit schulterlangem, schwarzem Haar. Bei dem Pkw soll es sich um ein silberfarbenes Fahrzeug gehandelt haben, das Modell soll einem VW Touran ähneln.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise

geben können, sich unter der 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell