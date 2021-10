Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westernohe- Schwerer Verkehrsunfall auf der L298 - ERSTMELDUNG

Westernohe (ots)

Am Sonntag, den 10.10.2021, gegen 16:36 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L298 zwischen Rennerod und Westernohe. Es kam zum Frontalzusammenstoß zweier PKW in Folge eines Überholvorganges. Insgesamt wurden vier Personen schwer verletzt und mittels Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallaufnahme dauert derzeit an. Diese Meldung gilt als Erstinformation, von weiteren Presseanfragen bitten wir derzeit abzusehen. Es wird gebeten, die L298 zwischen Rennerod und Westernohe zu umfahren, da diese für die Dauer der Unfallaufnahme derzeit voll gesperrt ist. Es wird nachberichtet.

