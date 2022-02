Polizei Düren

POL-DN: BMW gestohlen

Düren (ots)

In Niederau wurde in er Nacht zu Sonntag ein in der Gerhard-Fuß-Straße geparkter Pkw entwendet.

Um 02:00 Uhr am Sonntag fiel dem Geschädigten auf, dass sein Auto entwendet worden war. Er hatte es am Vortag um 18:30 Uhr vor seinem Haus auf seinem Grundstück abgestellt. Es handelt sich um einen schwarzen BMW 318l/ 3B, an dem zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen DN-TL670 angebracht war. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell