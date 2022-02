Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsversuch: Jugendliche gehen Supermarkt an

Düren (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitag gegen 19:30 Uhr drei Jugendliche dabei, wie sie versuchten, in einen Supermarkt in der Ardennenstraße in Lendersdorf einzubrechen.

Der Zeuge, der von seinem Balkon aus auf den Supermarkt blickt, beobachtete Jugendliche am Freitagabend dabei, wie sie mit einem Gegenstand auf das Schaufenster des Supermarktes einschlugen. Er verständigte die Polizei und berichtete den Beamten, dass die Jugendlichen anschließend über einen Schotterparkplatz und über ein Grundstück zur Ardennenstraße geflüchtet waren. Dann waren sie in Richtung Wolfsgasse und Boisdorfer Siedlung davongelaufen. Die Polizei suchte den Fluchtweg ab und fand zwei mittelgroße Hammer. Die Schaufensterscheibe des Supermarktes weist mehrere Löcher und Einschläge auf und ist mehrfach gesplittert. Möglicherweise schlugen die Jugendlichen mit Hammern auf die Scheibe ein.

Die Tatverdächtigen werden als junge, schlanke Männer von etwa 1,70 m bis 1,85 m beschrieben. Sie trugen dunkle Winterkleidung. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder den Verdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell