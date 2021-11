Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Autos aufgebrochen, Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

Ibbenbüren (ots)

Ein 21-jähriger Mann, der in Ibbenbüren mehrere Autos aufgebrochen haben soll, sitzt seit Montag (15.11.21) in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige war am Nachmittag der Haftrichterin vorgeführt worden, die die U-Haft anordnete. Unter anderem wird dem 21-Jährigen mit Wohnsitz in Ibbenbüren vorgeworfen, am Treppkesberg in der Nähe der Kreissporthalle die Dreiecksscheibe auf der Fahrerseite eines Ford Transits eingeschlagen zu haben. Aus dem Firmenwagen wurde ein Tablet entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Tat ereignete sich am Montagmorgen (15.11.21) gegen 08.40 Uhr. An der Osnabrücker Straße in der Nähe der Polizeiwache gab es am Montagmorgen bereits gegen 07.30 Uhr einen weiteren Diebstahl-Versuch aus einem Firmen-Pkw. Auch in diesem Fall liegt der Verdacht bei dem 21-Jährigen. Auf einem Tankstellengelände schlug er den polizeilichen Erkenntnissen zufolge die Beifahrerscheibe des Wagens ein und versuchte, das Navigationsgerät zu stehlen. Es blieb beim Versuch. Durch Zeugen konnte eine verdächtige Person beschrieben werden. Nach der Anzeigenaufnahme zum zweiten Kfz-Aufbruch am Treppkesberg konnte die Polizei in der Nähe der Wache eine Person feststellen, auf die die Zeugen-Beschreibung von der Osnabrücker Straße zutraf. Die Beamten kontrollierten den Mann und stellten das aus dem Ford Transit entwendete Tablet als Diebesgut sicher. Anschließend erfolgten die Festnahme und die richterliche Anordnung der U-Haft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell