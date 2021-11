Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt/ Rheine, Kreispolizeibehörde Steinfurt lädt zum Kaffee ein

Einladung zu einem Pressetermin

Steinfurt (ots)

Am Donnerstag (18.11.) findet in Rheine auf dem Staelschen Hof, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, ein Projekt der Kreispolizeibehörde Steinfurt statt. Das Projekt trägt den Titel "Coffee with a cop!" Die Polizei möchte im Rahmen dieser Veranstaltung mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und damit zeigen, dass das direkte Gespräch mit dem polizeilichen Gegenüber immer noch das stärkste Werkzeug der Beamten ist, obwohl sich die Kommunikation durch soziale Medien, Internet und andere Messengerdienste stark gewandelt hat. Zu diesem Zweck wird ein professioneller Kaffeeanbieter mit einem Kaffeemobil vor Ort sein und für den Bürger kostenlos die unterschiedlichsten schmackhaften Kaffeegetränke bereiten. Von Seiten der Polizei werden aus vielen unterschiedlichen Fachrichtungen Polizeibeamte als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Landrat Dr. Sommer wird ebenfalls ab 14.30 Uhr vor Ort sein und das Gespräch mit dem Bürgerinnen und Bürgern suchen. Das Projekt hat übrigens bereits in vielen Städten und Gemeinden Nordrhein Westfalens mit großem Erfolg stattgefunden. Die Möglichkeit mit Polizeibeamten bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch zu kommen wurde sehr oft genutzt und hat großen Anklang bei den Bürgerinnen und Bürgern gefunden. https://polizei.nrw/artikel/coffee-with-a-cop-die-polizei-laedt-ein

Zu dieser Veranstaltungen laden wir auch alle interessierten Medienvertreter ein. Ort: Rheine, Staelscher Hof/ Herrenschreiberstraße. Zeit: Donnerstag, den 18.11.2021 in der Zeit von 10.00 - 16.00 Uhr

Wir bitten die interessierten Medienvertreter um eine kurze Rückmeldung über die unten aufgeführte Telefonnummer.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell