POL-OS: Osnabrück: In Abwesenheit des Ladenbesitzers - Unbekannter Dieb auf der Suche nach Bargeld

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen, zwischen 10.40 Uhr und 11.10 Uhr, betrat ein Unbekannter das Ladengeschäft eines Auftragnehmers für Innenausbau in der Bramstraße. In Abwesenheit des Inhabers stahl der Täter gezielt Bargeld aus einer Geschäftskasse. Zudem nahm der Dieb geschäftliche Unterlagen und ein Laptop an sich. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort, der sich in der Nähe der Straße "Blumenmorgen" befindet. Die Polizei aus Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bramstraße gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

