Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen - Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Mercedes beschädigt - Zeugen gesucht

Sandhausen - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen dem 08.08.2021 20:00 Uhr, und dem 09.08.2021, 15:30 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes Benz in der Hardtstraße, Höhe Hausnr. 35, und flüchtete anschließend. Eine Zeugin teilte mit, dass am Morgen des 09.08.2021 ein Tieflader die Hardtstraße befuhr und aufgrund seiner Breite Mülltonnen zur Seite schob, um durch die Straße fahren zu können. Möglicherweise besteht hier ein Tatzusammenhang. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen sich unter der Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

