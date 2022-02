Polizei Düren

POL-DN: Brand in Pizzeria

Düren (ots)

In einer Pizzeria in der Arnoldsweiler Straße brach am gestrigen Sonntag ein Feuer aus, das schnell gelöscht werden konnte.

Um etwa 22:30 Uhr wurde die Polizei zu dem Brand in dem Restaurant gerufen. Das Rohr des Pizzaofens war offenbar in Brand geraten. Die Pizzeria befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses, die anwesenden Bewohner wurden vorsorglich evakuiert. Noch bevor die ebenfalls verständigte Feuerwehr eintraf, konnte das Feuer gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, die Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen. Eine Bewohnerin wurde durch den Rauch leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt.

