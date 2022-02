Polizei Düren

POL-DN: Pkw gegen Radfahrer - Leicht verletzt

Düren (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag wurde ein E-Bike Fahrer leicht verletzt.

Der 42 Jahre alte Mann aus Düren war gegen 17:00 Uhr mit seinem E-Bike auf der Schoellerstraße unterwegs. Er befuhr diese aus Richtung Arnoldsweilerweg kommend in Richtung Eisenbahnstraße. An der dortigen Fußgänger-/Fahrradfurt wollte der 42-Jährige bei Grünlicht die Fahrbahn queren. Zur selben Zeit war ein 34 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Düren, mit seinem Pkw auf der Eisenbahnstraße unterwegs. Von dort wollte er, ebenfalls bei Grünlicht, nach rechts auf die Schoellerstraße abbiegen. Hierbei übersah er nach eigenen Angaben den von links nach rechts querenden Zweiradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 42-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes und wurde leicht verletzt. Er konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

