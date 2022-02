Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrerin stürzt nach Zusammenstoß

Düren (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam eine Motorradfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht.

Die 60 Jahre alte Frau aus Düren war am Montagmittag, gegen 12:15 Uhr, mit ihrem Motorrad auf der Friedenstraße unterwegs. Von dort bog sie nach links auf die Binsfelderstraße ab. Hierbei übersah sie nach eigenen Angaben aufgrund der tiefstehenden Sonne das Auto einer 35 Jahre alten Frau aus Düren. Die 35-Jährige befuhr zuvor mit ihrem Pkw die Straße Am Krausberg und bog von dort nach rechts auf die Binsfelder Straße ab. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. In Folge dessen stürzte die Motorradfahrerin und verletzte sich dabei leicht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell