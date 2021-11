Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flucht gescheitert

Jena (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Montagmittag in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena. Eine 45-Jährige befuhr mit ihrem VW die Karl-Liebknecht-Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 88 kam die Fahrerin nach links auf die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Anschließend lenkte die 45-Jährige wieder ein und flüchtete. Durch eine sofortige Fahndung konnte die Verursacherin an der Anschlussstelle Eisenberg festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Ein Atemalkoholtest brachte einen Wert von über 1,4 Promille bei der 45-Jährigen zutage. Dementsprechend folgten die Blutentnahme im Klinikum und eine Anzeige.

