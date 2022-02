Polizei Düren

POL-DN: Gefälschter Impfausweis und offener Haftbefehl

Düren (ots)

Im Rahmen einer Gaststättenkontrolle fiel ein Mann durch ein gefälschtes Testzertifikat und einen gefälschten Impfausweis auf. Es stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn offen war.

Bei einer Gaststättenkontrolle gestern gegen 23:00 Uhr in einem Lokal in der Josef-Schregel-Straße zeigte ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz einen Impfausweis und eine Schnelltestbescheinigung vor, die deutliche Unstimmigkeiten aufwiesen und vermutlich gefälscht waren. Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und zur Wache in Düren gebracht.

