POL-WHV: Verkehrsunfall in Sande

Sande (ots)

Am Dienstag, 08.02.22, um 18:25 Uhr, befuhr ein 69-jähriger Pkw-Fahrer in Sande die K 91 /Dollstraße in Fahrtrichtung Ortsmitte/Hauptstraße. Dabei übersah er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr ungebremst auf diesen auf. Durch den Aufprall entstand an beiden Pkw wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon und blieb unverletzt.

