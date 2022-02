Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit einer verletzten Person und zwei nicht mehr fahrbereiten Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich gegen 21.05 Uhr in der Ernst-Barlach-Straße in Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall, bei der eine 77-jährige verletzt wurde.

Ein 27-Jähriger beabsichtigte mit seinem Pkw die kreuzende Fahrbahn der Oldenburger Straße zu überqueren und übersah dabei die von rechts kommende bevorrechtigte 77-Jährige mit ihrem Pkw.

Durch den Zusammenstoß geriet der Pkw der beteiligten Frau gegen einen Zaun, die 77-Jährige erlitt dabei Verletzungen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, so dass beide Pkw abgeschleppt werden mussten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell