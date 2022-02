Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Containerbrände in Fedderwardergroden und Coldewei-Himmelreich - Wer hat auffällige Beobachtungen gemacht?

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 10.02.22, um 22:07 Uhr, gerieten drei Altpapiercontainer und eine Kleidersammelbox auf dem Parkplatz des ehemaligen Penny-Marktes in der Graudenzer Straße in Brand. Ca. 20 Minuten später brannte ein weiterer Altpapiercontainer in der Klinkerstraße gegenüber der dortigen Westfalen-Tankstelle. Da nach bisherigen Erkenntnissen in beiden Fällen von Brandstiftung ausgegangen werden kann, bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421-942-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell