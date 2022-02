Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Störung der Totenruhe und Sachbeschädigungen auf Friedhof in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag, 10.02.22, um 17:57 Uhr, kam es zu Zerstörungshandlungen eines 39-jährigen auf dem Friedhof in Bockhorn, Grabsteder Straße. Aus bislang unbekannten Gründen beschädigte bzw. zerstörte der Mann Pflanzen-und Pflanzgefäße mehrerer Grabstätten. Er konnte noch vor Ort gestellt werden. Strafverfahren wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung wurden gegen ihn eingeleitet. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Bockhorn unter der Telefonnummer 04453-978620 in Verbindung zu setzen.

