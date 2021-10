Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Autobahn 6 / Heilbronn: 28 Verstöße bei 29 kontrollierten Schwer- und Großraumtransporten

Ernüchterndes Ergebnis bei einer Schwerlastkontrolle auf der Autobahn 6: Die Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg hat in der Nacht auf Freitag in Kooperation mit dem Bundesamt für Güterverkehr (Stuttgart) eine Vielzahl an Verstößen festgestellt. Im Zeitraum von 20 Uhr bis 1 Uhr überprüften die Beamten auf dem Parkplatz "Wart" zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim Großraum- und Schwertransporte sowie andere auffällige Fahrzeuge. Die Gesamtzahl der festgestellten Verstöße an den insgesamt 29 kontrollierten Fahrzeugen beläuft sich auf 28. Davon waren ein Großteil, nämlich 15, Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeitvorschriften und das Güterkraftverkehrgesetz. Die Polizeibeamten mussten sechs Fahrern wegen Nichteinhaltung von Auflagen sowie fehlender Genehmigungen und Erlaubnisse die Weiterfahrt mit ihren Großraum- und Schwertransporten untersagen. Ein Schwertransport war ohne vorgeschriebenes Begleitfahrzeug unterwegs. Wegen einer fehlenden Fahrerlaubnis muss ein Fahrer nun mit einer Anzeige rechnen. Es gab sechs Beanstandungen wegen Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts. Vier Fahrzeuge durften aufgrunddessen nicht mehr weiterfahren. Darunter ein Kleintransporter, welcher mit 6700 Kilogramm um 91 Prozent überladen war und gegen Kabotagevorschriften verstoßen hatte. Ein Schwertransport war um 5250 Kilogramm überladen und durfte seine Fahrt ebenfalls nicht mehr fortsetzen.

Talheim: Tödlicher Verkehrsunfall - Unbekannte Person an Fußgängerampel als wichtiger Zeuge gesucht

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall am 27. September auf der Bundesstraße 27 in Talheim (Pressemitteilungen vom 28.9.2021 und 11.10.2021) sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen. An dem Montagvormittag im September wollte ein 89-Jähriger mit seinem Pedelec die Bundesstraße 27 an einer Fußgängerampel überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem Auto. Am 9. Oktober erlag der Mann seinen Verletzungen. Nach Zeugenaussagen befand sich zum Unfallzeitpunkt gegen 11 Uhr eine unbekannte Person an der Fußgängerampel, als diese noch rot war. Der Fußgänger oder die Fußgängerin wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 mit dem Verkehrsdienst in Weinsberg in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Alkoholisiert zur Polizei gefahren

Mit Führerschein zur Polizei, ohne wieder zurück: Ein 36-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag wegen eines Anliegens mit einem Bekannten zum Polizeirevier Heilbronn-Böckingen gefahren. Aufgrund von Verdachtsanzeichen führten die Polizeibeamten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,6 Promille bei dem 36-Jährigen. Infolge gab der Mann seinen Führerschein und seinen Fahrzeugschlüssel ab. Später brachte ihn die Streifenwagenbesatzung zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eppingen: Zwei Fahrzeuge nach Unfall abgeschleppt

11.500 Euro Sachschaden sind das Ergebnis einer Kollision zweier Autos am Donnerstagmorgen in Eppingen. Gegen 7 Uhr wollte ein 37-Jähriger mit seinem Honda von der Landesstraße nach links auf die Bundesstraße 293 abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW eines 61-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß zog sich dieser leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn: Kabel aus Rohbau entwendet

Auf Stromkabel hatten es Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag in der Heilbronner Edisonstraße abgesehen. Im Zeitraum von Mittwochabend, 20 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, begaben sie sich auf ein von einem Bauzaun umschlossenes Gelände eines Rohbaus. Von diesem und aus dem Inneren des Gebäudes entwendeten sie zahlreiche Meter Kabel. Zeugenhinweise gehen an die Polizei Heilbronn, Telefonnummer 07131 7479 444.

Pfaffenhofen: Auffahrunfall wegen eines Anrufs

Vermutlich aus Unachtsamkeit aufgrund eines eingehenden Anrufs ist eine 42-Jährige am Donnerstagabend in Pfaffenhofen auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Die Frau war gegen 18.30 Uhr mit ihrem Renault auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Pfaffenhofen - Weiler an der Zaber unterwegs. Ihr Pkw prallte auf den BMW einer 39-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Beide Autofahrerinnen sowie ein im BMW befindlicher Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Obersulm: Alkoholisiert in den Graben gefahren

Ein 20-Jähriger hat am Donnerstagabend alkoholisiert einen Unfall verursacht. Gegen 23 Uhr fuhr der junge Mann mit seinem BMW von Obersulm-Willsbach in Richtung Dimbach. Kurz nach dem Ortsausgang kam der 20-Jährige mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Beim Zurücklenken auf die Straße geriet der BMW ins Schleudern und fuhr auf die andere Straßenseite. Dort überschlug sich der Wagen und blieb im Hang auf dem Dach liegen. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen. Noch dazu entstand an seinem BMW ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell