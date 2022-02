Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever

Jever (ots)

Verkehrsunfall, Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr befuhr die 48-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw die B436 in Richtung Horsten. In Höhe Altgödens kam sie rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser kollidierte mit einem Baum, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend an der Unfallstelle zum Stehen. Die Fahrzeugführerin konnte selbständig das Fahrzeug verlassen, weitere Insassen befanden sich nicht im Pkw. Hilfesuchend verließ die verletzte 48-jährige die Unfallstelle und suchte eine ihr bekannte Wohnanschrift in der Nähe auf. Von dort wurden die Polizei sowie der Rettungsdienst verständigt. Der durchgeführte Atemalkoholtest während der Unfallaufnahme, ergab einen Wert von 1,05 Promille. Die Unfallverursacherin wurde anschließend verletzt ins Krankenhaus verbracht, am Pkw entstand hoher Sachschaden

