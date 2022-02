Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel

Varel (ots)

Vandalismus in Bockhorn

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12.02.) entnahm ein Unbekannter vier Schachtdeckel ("Kanalgitter" oder "Gullydeckel") entlang der gesamten Mühlenstraße zwischen dem Loogenweg und der Weißenmoorstraße in Bockhorn und legte sie daneben. Zudem riss der Unbekannte ein Zaunelement in Höhe des Milanwegs von den Zwischenpfosten und warf es in einen Nachbargarten. Zeugen, die Hinweise auf den/die Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bockhorn unter 04453/978620 zu melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

In der Neuenburger Straße in Zetel kam es am Samstag gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen sich leicht verletzten. Ein 23-Jähriger Pkw-Fahrer aus Varel fuhr in Höhe der Erika-Nicolaysen-Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw eines 30-Jährigen Mannes aus Rastede auf. Beide Fahrzeuge fuhren hintereinander auf der Neuenburger Straße in Richtung Ortsmitte. Der 23-Jährige Unfallverursacher sowie dessen 27-Jähriger Beifahrer verletzten sich leicht. An den Pkw entstand Sachschaden von ca. 2000EUR.

Verkehrsunfall in Bockhorn - Pkw-Fahrer und Zeugen gesucht

Am Kreisverkehr der Urwaldstraße/Alte Bahnlinie in Bockhorn kam es am Samstagnachmittag gegen 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei 15-Jährige Mädchen leicht verletzt wurden. Die Mädchen querten auf Inline-Skates die Fahrbahn aus Richtung der Alten Bahnlinie, als ein Pkw mit WTM-Kennzeichen den Kreisverkehr befuhr und diesen in Richtung Zetel verließ. Die Mädchen mussten zur Seite springen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern. Eines der Mädchen wurde noch an einem Fuß getroffen. Bei den Sprüngen zur Seite kamen die Mädchen zu Fall und verletzten sich leicht. Der männliche Pkw-Führer setzte seine Fahrt in Richtung Zetel fort, ohne sich um die Mädchen zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bockhorn unter 04453/978620 oder der Polizei Varel unter 04451/9230 zu melden.

