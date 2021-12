PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher suchen Pizzeria auf +++ Diebstahl und Sachbeschädigung in Kirche

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruchsversuch in Pizzeria, Geisenheim, Industriestraße, Montag, 27.12.2021, 23:00 Uhr bis Dienstag, 28.12.2021, 11:30 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag scheiterten Unbekannte bei dem Versuch in eine Pizzeria in der Industriestraße in Geisenheim einzubrechen. Zuvor hatten sich die Täter im Schutze der Dunkelheit an einem Fenster des Gebäudes zu schaffen gemacht und so versucht, in das Restaurant einzusteigen. Als dies offenbar nicht gelang, traten die Einbrecher unbemerkt die Flucht an und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Die Polizeistation in Rüdesheim erbittet Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06722) 9112-0.

2. Diebstahl und Sachbeschädigung in Kirche, Taunusstein-Bleidenstadt, Stiftshof, Sonntag, 26.12.2021, 09:15 Uhr bis Dienstag, 28.12.2021, 18:15 Uhr

(fh)Zwischen Sonntagmorgen und Dienstagabend kam es in der Katholischen Kirche in Bleidenstadt zu einem Diebstahl und Sachbeschädigungen. Im besagten Zeitraum suchten Unbekannte das Gotteshaus in der Straße "Stiftshof" auf, zerstörten dabei ein Gesangsbuch und Kerzengläser und entwendeten letzten Endes Kerzen sowie eine Spendendose samt Inhalt. Im Anschluss gelang den Tätern die Flucht.

Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell