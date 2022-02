Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Dierdorf (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 10.02.2022, 16:30 Uhr, bis Freitag, 11.02.2022, 00:30 Uhr, haben unbekannte Täter eine Seitenscheibe eines geparkten PKW VW Golf eingeschlagen und Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Der PKW war im Tatzeitraum auf dem Mitfahrerparkplatz Dierdorf an der Landesstraße 258 abgestellt. Der oder die Täter versuchten zunächst das Türschloss aufzubrechen, was misslang. Daraufhin wurde die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Der oder die Täter entwendeten zwei Kopfhörer (JBL Tune 750 BTNC; JBL Tune 125 TBS) und das Panasonic Autoradio. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

