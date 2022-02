Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mountain-Bike entwendet

Altenkirchen (Westerwald) (ots)

Der geschädigte Jugendliche stellte sein Fahrrad am Freitag, den 04.02.2022 gegen 20 Uhr, am REWE Markt in Altenkirchen ab. Er sicherte es mittels eines Schlosses an einem Fahrradständer. Da der Junge mehrere Tage bei seiner Freundin war, wollte die Mutter das Fahrrad am Montag, den 07.02.2022, abholen. Hier stellte sie fest, dass es entwendet wurde. Die Mutter konnte ein Lichtbild des Fahrrads vorlegen. Daher die Frage: Kennt jemand dieses Fahrrad, oder hat es in der letzten Zeit im Raum Altenkirchen gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Altenkirchen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell