Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wohnungsdurchsuchung in Varel - Polizei leitet Verfahren gegen 18-Jährigen und 17-Jährige ein

Varel (ots)

Am Sonntag, 13.02.22, gegen 11.50 Uhr, wurde die Polizei Varel auf einen auf einem Firmengelände in Varel-Seghorn abgestellten PKW aufmerksam gemacht. Im Zuge der Überprüfung dieses Fahrzeuges wurde festgestellt, dass ein am Fahrzeug angebrachtes Kennzeichen zuvor entwendet worden war. Im Fahrzeug wurde zudem ein weiteres entwendetes Kennzeichen aufgefunden.

Weitere Ermittlungen führten zu einem amtsbekannten 18-jährigen Heranwachsenden aus Varel.

Diese Ermittlungen führten zur Feststellung von mehreren Fahrten des 18-Jährigen ohne erforderliche Fahrerlaubnis und ohne Zulassung und Versicherung für das von ihm benutzte Fahrzeug.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg und nach richterlicher Anordnung kam es im Laufe des Sonntags zu einer Durchsuchung einer nahegelegenen Wohnung, in der sich der 18-Jährige aufhielt. Hier wurden zum Fahrzeug gehörende Papiere und der Fahrzeugschlüssel gefunden.

Weiterhin führte die Durchsuchung der Wohnung zum Auffinden geringfügiger Mengen Betäubungsmittel und Betäubungsmittelutensilien. Auch bei der 17-jährigen Freundin des Beschuldigten wurden Betäubungsmittel gefunden. Beide erwarten nun entsprechende Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell